Gestores de escolas municipais de Manaus vão ter treinamento pela web

Manaus/AM - Como parte do plano de trabalho em construção para o retorno das atividades escolares após o período de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus, mais de 490 diretores da rede municipal de ensino participam de terça, 7/7, a quinta-feira, 9, do primeiro módulo da Formação de Gestores Escolares realizado pela Prefeitura de Manaus. Com o tema “Diagnóstico participativo”, as aulas serão realizadas pelo Google Meet e Google Sala de Aula, a partir deste mês.

O objetivo é desenvolver processos formativos colaborativos que fortaleçam competências e habilidades para atender os desafios e necessidades do fazer pedagógico no contexto de pós-pandemia da Covid-19.

A ação é uma proposta de formação continuada aos gestores escolares da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), por meio da Gerência de Formação Continuada (GFC) e Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), em articulação com diversos setores do Departamento de Gestão Educacional (Dege) e Departamento Geral dos Distritos (Degd) da Semed.

Os links para acesso da formação serão encaminhados para os gestores pelos professores das salas. Os responsáveis pela formação serão os educadores formadores da GFC/GTE da Semed, sendo uma parceria com pedagogos, gestores e professores das escolas de tempo integral.

“Essa formação é uma tentativa para que todos nós possamos olhar os processos de gestão e currículo de um outro jeito. Esse momento de pandemia nos impõe muitos desafios. Na verdade, nosso maior desafio é realizar um processo formativo on-line com os 498 gestores, mas como esse foi um processo coletivo e colaborativo, nós acreditamos que contribuirá bastante com os processos de gestão das escolas municipais”, disse a chefe do DDPM, Rita Esther Luna.

A proposta da formação está desenhada tendo como norte os princípios da educação integral. De acordo com a programação, na sequência, o módulo II terá o tema “Construção do Plano de Formação dos Gestores e Planejamento Estratégico Escolar”, e o módulo III vai abordar “Construção do Plano de Ação da Escola e Avaliação de Processo”.