Garantido se pronuncia após Governo do Amazonas não confirmar data para o Festival de Parintins

Manaus/AM - A Associação Folclórica do Boi-Bumbá Garantido se pronunciou, após o Governo do Amazonas não confirmar a data do Festival de Parintins. O presidente do Garantido e Caprichoso haviam informado as novas datas após o evento ser adiado por conta da pandemia do coronavírus.

Leia o comunicado na íntegra

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido vem de público afirmar que o anúncio sobre a realização do Festival Folclórico de Parintins 2020 vem em um momento de diminuições significativas e progressivas relacionadas a pandemia do Novo Coronavírus. Como manifestado anteriormente, o Garantido só se colocaria à disposição de realizar o evento, caso houvesse possibilidades sanitárias para isso. As informações técnicas que obtivemos são claras em relação a um cenário ainda mais favorável, e que posterior serão apresentadas.

O nosso compromisso é também com a saúde de todos nossos brincantes e colaboradores, além da nossa galera. Estamos nos preparando para trabalhar com a maior segurança possível para mostrar ao mundo a força da cultura de Parintins e do Norte como um todo.

Lembrando ainda que a luta pela promoção do Festival em 2020 é um atendimento direto a centenas de trabalhadores da arte que necessitam do Festival para o sustento dos seus lares, além da importância econômica do município como um todo.