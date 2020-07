Furto de energia é flagrado em fábrica de alimentos no bairro Adrianópolis

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Uma fábrica de alimentos para festa foi flagrada desviando energia em Manaus, durante operação realizada pela Polícia Civil em parceria com a Amazonas Energia. A empresa, localizada na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, estava realizando o furto com seu sistema de abastecimento ligado direto da rede de baixa tensão sem consentimento da distribuidora e sem medidor no local.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos, mediante a caracterização da irregularidade constatadas pela equipe do Centro de Operações Especiais (COE) da Amazonas Energia e perícia do Instituto de Criminalística (IC). O responsável pelo estabelecimento foi notificado pelo Delegado de Polícia Thomas Vasconcelos, e irá responder criminalmente pelo furto de energia elétrica.

O imóvel ficou com o fornecimento de energia suspenso de imediato com a fiação de ligação apreendida. O valor do prejuízo causado à concessionária e a sociedade foi calculado em R$ 12.308,32. O flagrante ocorreu durante operação realizada na última quinta-feira (2).