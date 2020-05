Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas recebe 50 tablets

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) entregou nesta quinta-feira (14/05), 50 tablets para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS). Os equipamentos são parte de uma doação de 500 unidades feita pela empresa Samsung e serão utilizados pelas equipes da Coordenação Estadual de Controle de Infecção e Serviço de Saúde da FVS que atuam nas unidades hospitalares de referência e retaguarda para covid-19.

Os aparelhos reforçam o trabalho das equipes de vigilância na alimentação de informações para o monitoramento diário de casos confirmados e envio de dados aos sistemas de informação pactuados pela Susam e FVS.

A coordenadora estadual de Controle de Infecção e Serviço de Saúde da FVS, Tatiana Amorim, destacou que os tablets vão otimizar o trabalho das equipes de vigilância hospitalar.

“Esses aparelhos vão colaborar também com o trabalho das equipes de investigação de inquéritos epidemiológicos para coleta de dados diante do cenário da pandemia de covid-19 no estado”, destacou Tatiana, que esteve na sede da Susam para receber os dispositivos.

Os demais tablets doados pela Samsung serão distribuídos entre os cinco maiores hospitais da rede estadual em Manaus que atendem pacientes com Covid-19 e 11 Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).