Fundação de Medicina Tropical retoma atividades ambulatoriais nesta segunda-feira

Manaus/AM - A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) retomou nesta segunda-feira (1º), as atividades ambulatoriais. Para resguardar a saúde dos servidores e pacientes, foram adotadas algumas medidas de restrição.



Somente pacientes com consultas marcadas poderão entrar no prédio e aqueles acompanhantes previstos em lei. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras e deve-se respeitar a distância de pelo menos 1,5 metro de qualquer pessoa. Todos os servidores estão paramentados com equipamentos de proteção individual.



As marcações e remarcações de consultas, que causavam grande aglomeração de pessoas, está sendo realizada somente por telefone. O atendimento de testagem também está suspenso – por se tratar de um serviço descentralizado, ele continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde, na rede municipal. O serviço de Pronto Atendimento e Internação não sofreram mudanças e continuam funcionando normalmente.



A retirada de medicamentos na Farmácia Ambulatorial, por ser um serviço essencial, não foi suspensa e segue realizando uma dispensação diferenciada, quando possível, permitindo ao paciente levar remédios para um período maior.



Os atendimentos psicológicos estão sendo realizados tanto nas consultas presenciais, previamente marcadas, como em atendimento telefônicos de, até, 30 minutos cada.



A marcação de consulta pode ser feita pelos números (92) 2127-3459, 2127-3421 e 2127-3426.