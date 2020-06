Fundação Alfredo da Matta abre seleção para bolsas de iniciação científica

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) abriu inscrições para seleção de projetos e bolsistas para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC/Fuam) 2020/2021. Serão oferecidas quinze (15) bolsas de iniciação científica, fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por um período de 12 meses, a contar do mês de agosto de 2020.

Para realizar as inscrições, os candidatos devem acessar o formulário que está disponível na página da Fuam, no endereço eletrônico www.fuam.am.gov.br/pesquisa/paic, na sessão Seleção para Bolsistas Paic 2020/2021, no período de 10 a 26 de junho de 2020.

Devem anexar os documentos relacionados no item 4.2.1 do Edital 01/2020 – PAIC, também disponível no site. Os documentos devem ser digitalizados e anexados para a inscrição, pois a ausência de qualquer documento implicará na não efetivação da inscrição do candidato.

Critérios – O candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, apresentar declaração de matrícula, na qual deverá informar o período em que está matriculado, em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), no estado do Amazonas.

O candidato também precisa ter cadastro no Currículo Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / CNPQ (http://lattes.cnpq.br) e no Banco de Pesquisadores da Fapeam (http://sig.fapeam.am.gov.br); ambos atualizados, além de anexar cópia digitalizada de documentos listados no item 4.2.1 do Edital.

Os jovens pesquisadores selecionados deverão dedicar-se integralmente ao programa, por isso, não podem possuir vínculo empregatício ou funcional, nem ser beneficiário de bolsa concedida por qualquer instituição de fomento pública ou privada, dentre outros critérios estabelecidos em edital.

O bolsista deverá dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa propostas pelo PAIC num período de 12 meses, apresentando relatório parcial após seis meses de vigência da bolsa, além de apresentar o resultado final da pesquisa ao término.

Divulgação do resultado – O resultado preliminar será divulgado no site da Fuam, no dia 30 de junho e os pedidos de reconsideração podem ser feitos no dia 1˚ de julho. Após divulgação do resultado final da seleção, previsto para o dia três de julho, os candidatos selecionados devem comparecer à Diretoria de Ensino e Pesquisa na sede da Fuam, no dia seis de julho, das 8 às 12 h, para assinar o formulário do Plano de Atividades do Bolsista. Este documento deve ser preenchido on-line no cadastro pessoal do bolsista, no site do Banco de Pesquisadores da Fapeam, o SIG-FAPEAM, e assinar o termo de compromisso e responsabilidade do bolsista.