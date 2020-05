Funcionários são presos ao entrar com drogas em empresa do Distrito Industrial em Manaus

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidos, na tarde de sexta-feira (8), após entrarem com drogas na empresa onde trabalhavam. O fato ocorreu na avenida Mário Andreazza, Distrito Industrial.

De acordo com a polícia, eles foram informados através do Linha Direta da 7ª Cicom que o agente de portaria de uma empresa de colchões havia detido um funcionário, que teria entrado com uma quantidade de entorpecente, supostamente cocaína.

Conforme a polícia, no empresa, o denunciante disse aos policiais que o funcionário, de 20 anos, pediu permissão para receber do lado de fora da empresa uma encomenda. Quando voltou, foi questionado sobre o conteúdo da sacola plástica, que trazia em seu bolso. Após verificar que se tratava de drogas, o agente de portaria chamou a polícia.

O suspeito disse que a droga seria de um outro funcionário, de 28 anos, o qual se encontrava na linha de produção da empresa. Ele falou também que só aceitou a proposta de pegar os entorpecentes sob a promessa de receber como pagamento a quantia de R$ 60.

Diante dos fatos, os dois acusados foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.