Funcionários do Hospital 28 de Agosto fecham trânsito em protesto contra falta de equipamentos

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - Mais de 100 funcionários do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto realizam na manhã desta segunda-feira (27), um protesto em frente a unidade de saúde devido a falta de equipamentos hospitalares.

Com cartazes, eles fecharam a principal via de acesso ao hospital, pedido ajuda para as autoridades responsáveis.

Eles prometem paralisar suas atividades caso não sejam atendidos.

Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda



