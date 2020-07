Funcionário fica soterrado durante acidente em obra da Prefeitura de Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Valdir Marino Seabra, 50, ficou soterrado após escorregar durante serviços em uma obra da Prefeitura, na tarde desta quarta-feira (29), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da capital. A vítima é funcionário de uma empresa terceirizada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da coorporação, testemunhas disseram que o homem e mais dois trabalhares estavam realizando uma escavação na Estação de Transferência do Parque das Nações, quando o terreno cedeu e a vítima acabou caindo em uma vala de drenagem. Ainda segundo os Bombeiros, a vítima ficou enterrada da altura do peito para baixo.

Ele foi encaminhado para o hospital sem ferimentos graves.

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informa que segundo o engenheiro fiscal da Seminf Edson Junior, o trabalhador está fora de risco e a empresa Platinum Construções, responsável pela obra, agiu de forma célere acionando o Corpo de Bombeiros, que fez os primeiros atendimentos da vítima, que passa bem e receberá toda atenção necessária pela empresa contratada.