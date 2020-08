Funcionário da Câmara de Manaus morre vítima da Covid-19

Manaus/AM - O socorrista Antônio Lucas da Silva, 65, morreu neste sábado (8) vítima do novo coronavírus. O servidor da Câmara Municipal de Manaus também estava internado para tratamento médico de outras doenças.

Além disso, Antônio era colaborador no Manaus Futebol Clube. “Conforme o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, Antônio Lucas era uma pessoa muito prestativa. "Era um grande parceiro. Era alguém que sempre se dispunha a ajudar. Perdemos um grande ser humano", lamentou o dirigente do esmeraldino.

Em nota, divulgada nas redes sociais, a CMM lamentou a morte do servidor mais antigos da Câmara, com 36 anos de carreira, compondo a equipe médica da Câmara.

Leia a nota na íntegra

“O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Joelson Silva (Patriota), em nome de todos os vereadores e servidores da casa legislativa, manifesta profundo pesar pela morte do socorrista Antônio Lucas da Silva, 65 anos, ocorrida neste sábado (8).

Lucas era um dos funcionários mais antigos da Câmara, com 36 anos de carreira, compondo a equipe médica da CMM.

Joelson destaca que, além de profissional extremamente competente e dedicado, Lucas também era uma pessoa inspiradora. “Um homem extremamente calmo, que passava tranquilidade ao paciente. Sempre muito prestativo e solícito. Vamos sentir falta dele, sempre a postos no plenário da Câmara”, disse.

O presidente se solidariza com os amigos e familiares, desejando que tenham força para superar esse momento de dor e despedida e que recebam o conforto necessário nessa hora.

Antônio Lucas da Silva estava internado para tratamento médico e, além de outras doenças, também teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Assim sendo não será possível realizar velório”