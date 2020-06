FUnATI promove ações de conscientização sobre a violência contra idoso

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra o idoso, comemorado nesta segunda-feira (15), a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) promove uma série de atividades virtuais para sensibilizar a sociedade quanto à importância do respeito à pessoa idosa. As ações da instituição fazem parte do calendário de atividades anuais, que optou por abordar o tema com o uso das novas tecnologias devido à suspensão das aulas durante a pandemia.



Neste ano, a tradicional caminhada realizada pela instituição juntamente com os parceiros da rede de proteção ao idoso foi substituída pelas plataformas digitais. Durante toda a semana, a instituição promoverá lives com palavras do reitor da FUnATI, o médico Euler Ribeiro; web palestras com temas voltados aos idosos; encenações do espetáculo “O grito”, do grupo de Teatro Renascer, um manifesto contra a violência e maus-tratos contra a pessoa idosa; e vídeos sobre todas as formas de violência contra o idoso, que serão apresentados pelos educadores sociais do envelhecimento formados pela Fundação.



A FUnATI é hoje reconhecida nacional e internacionalmente pelas pesquisas sobre o envelhecimento do homem da floresta e por fomentar o envelhecimento ativo pelo processo educativo e a longevidade com qualidade de vida. Neste mês do “Junho Violeta”, a instituição faz um alerta à sociedade sobre a violência contra a pessoa idosa, sobretudo em época de isolamento social.



De acordo com o reitor Euler Ribeiro, é preciso educar a sociedade com valores de respeito e empatia para com os idosos. “É alarmante o crescimento dos casos de violência contra os idosos durante a pandemia. Somos responsáveis por proteger aqueles que tiveram o privilégio do envelhecimento”, afirma.



“A violência contra a pessoa idosa constitui-se num grave problema social e de saúde presente em todas as sociedades ao redor do mundo. Suas consequências podem se manifestar de forma muito impactante na vida das pessoas idosas, desde prejuízos físicos, psicológicos e até levá-las ao óbito”, destaca a coordenadora de Ensino da FUnATI e presidente do Conselho Estadual do Idoso, Kennya Mota.



Para participar de todas as ações em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra o idoso, basta acessar as redes sociais da instituição, no Facebook (www.facebook.com/funatiamazonas) e no Youtube (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade).