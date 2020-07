Frota envelhecida e demanda pela metade complicam transporte público em Manaus

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - Os efeitos do coronavírus afetam não apenas pessoas físicas, mas também em pessoas jurídicas. Para as empresas de transporte coletivo em Manaus, que já vinham sofrendo perda de passageiros para o transporte por aplicativo, as consequências da pandemia foram piores ainda.

Para falar melhor sobre este assunto, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) ouviu o presidente da Comissão Nacional de Estudos de Mobilidade Urbana da OAB, Fernando Borges, que explicou quais impactos o transporte coletivo vem sofrendo e quais as possíveis soluções para reverter o cenário atual visando garantir o direito social de transporte da população, previsto na Constituição Federal.

Confira os principais trechos da entrevista:

Antes da pandemia, o setor de transporte coletivo em Manaus já apresentava sinais de crise econômica? Quais fatores contribuíram para esse cenário?

Fernando Borges: O cenário atual é de profunda crise, mas não apenas decorrente da pandemia. Ao longo de muitos anos as políticas públicas privilegiaram o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, ou seja, a população mais carente foi esquecida pelos sucessivos governos que preferiram investir na mobilidade individual, facilitando inclusive a aquisição de veículos de passeio, sem obras de mobilidade compatíveis, o que gerou engarrafamentos e déficits nas concessões de transporte coletivo.

Quais são os efeitos da pandemia para o transporte coletivo em Manaus?

Fernando Borges: O transporte coletivo serve a outras atividades. Ninguém anda de ônibus para passear. As pessoas vão ao trabalho, à escola, fazer compras, etc. Com a crise econômica derivada das medidas de isolamento, muitas empresas fecharam e as pessoas tiveram suas rotinas modificadas. O impacto disso será certamente uma redução da demanda a curto prazo. Atualmente as empresas do transporte coletivo estão operando com aproximadamente metade da demanda pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia o número de passageiros era de 600 mil pessoas por dia e atualmente apenas 300 mil pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente. O tempo de recuperação é uma incógnita.