Força-tarefa emite 400 documentos básicos para a população do Amazonas

Manaus/AM - A força-tarefa realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) emitiu, em três dias, 400 documentos básicos, sendo 14 da 1ª via da Carteira de Identidade (RG) e 287 da 2ª via, além de 99 da 2ª via da Certidão de Nascimento. A ação foi feita nos dias 16, 22 e 23 de maio, no Núcleo da Pessoa com Deficiência da Sejusc, zona centro-sul de Manaus.

Os atendimentos foram destinados às pessoas que necessitam da documentação básica para conseguir receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal, sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e obter o Seguro Desemprego.

De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, o Governo do Estado cumpre o seu papel de facilitar o acesso da população aos benefícios, conforme acordo de cooperação assinado com a Caixa Econômica Federal. .

Procedimento - O agendamento para emissão dos documentos em caráter emergencial pode ser feito nas tendas instaladas em frente de sete unidades da Caixa Econômica, em Manaus, ou pelos telefones (92) 98484-2147, 99377-2327 e 99263-9786, com mensagens pelo WhatsApp e ligações diretas.

As tendas da Sejusc estão instaladas nas seguintes agências: Leste Manauara (avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, zona leste); Compensa (avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, zona oeste); Manoa (avenida Francisco Queiroz, 1.025, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona norte); Shopping Grande Circular (avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, zona leste); Cidade Nova (rua Flórida, 194, bairro Cidade Nova I, zona norte); Franceses (avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, zona centro-oeste); e Norte Manauara (avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, zona norte).

Para emissão dos documentos - Para a 1ª via do RG é preciso a Certidão de Nascimento ou de Casamento, comprovante de residência e três fotos 3 x 4. No caso da 2ª, a única diferença em relação a 1ª via, é que são necessárias somente duas fotos 3 x 4. Para a 2ª via da Certidão de Nascimento deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original). O prazo de entrega dos documentos é de até 20 dias, na própria sede do Núcleo PcD, da Sejusc.

Os documentos estão sendo retirados somente para os casos considerados emergenciais, em especial aos referentes aos saques do Auxílio Emergencial, do FGTS e do Seguro Desemprego.