Fogo destrói e engole carro no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um carro pegou fogo no meio da rua na madrugada desse sábado (18), no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

O incidente ocorreu na avenida Tefé, esquina com a rua Tarumã. Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas, mas a perda no veículo foi total. Não há informações sobre feridos.