FMT interrompe estudo com cloroquina após efeitos colaterais em pacientes no Amazonas

Manaus/AM - Estudos com cloroquina realizados pela Fundação de Medicina Tropical foram interrompidos após pacientes com coronavírus que tomaram dose elevada do medicamento apresentarem efeitos colaterais como arritmia.

De acordo com reportagem do O Globo. além de a alta dosagem de cloroquina por dez dias levantar bandeiras vermelhas sobre a sua toxicidade, não foram encontradas evidências de que a alta dosagem da cloroquina (em tese, considerada necessária para bloquear a disseminação do coronavírus) reduziu significativamente a replicação da covid-19.