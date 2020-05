Fiscalização fecha comércios não essenciais que estão desobedecendo decreto em Manaus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Policiais Militares e fiscais da área da saúde estão nas ruas do bairro Compensa e adjacências para constatar se os comércios considerados não essenciais permanecem fechados conforme determina o decreto do Governo.

Aqueles que são flagrados com os comércios em funcionamento são orientados a fechar e em caso de reincidência podem ter que pagar multa.

Nos últimos dias, as fiscalizações foram novamente intensificadas, porque os manauaras não estão respeitando as medidas de isolamento social que visam combater o avanço do coronavírus.

Durante toda a semana foi constatado um grande fluxo de pessoas e também de veículos trafegando pelas ruas da cidade. Alguns trechos, como ruas do Centro precisaram ser interditados para tentar conter a circulação.