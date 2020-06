Filhote de peixe-boi é resgatado em Itacoatiara

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Um filhote de peixe-boi foi resgatado em Itacoatiara por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). O filhote foi conduzido para ser entregue ao Batalhão de Policiamento Ambiental em Rio Preto da Eva.

O resgate do mamífero aconteceu na tarde de segunda-feira (8), no bairro da Paz, município de Itacoatiara, a 276 quilômetros da capital. O animal de aproximadamente 6 meses de idade estava em um lago e um comunitário que, em atitude de consciência para com o meio ambiente, acionou as equipes ao encontrar o filhote.

A Polícia Militar orienta que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

Foto: Divulgação