Filho de Arlindo Junior se torna levantador de toadas do Boi Bumbá Caprichoso

Arlindo Neto foi anunciado nesta quarta-feira (20) o novo cantor do Boi Bumbá Caprichoso. O artista é filho de Arlindo Junior, ex-levantador de toadas do boi, que faleceu em dezembro de 2019, após travar uma luta com o câncer.

O anuncio foi feito pelo presidente do boi caprichoso, Jender Lobato, durante uma live no dia que o Pop da selva faria 52 anos.

"Oficialmente, a partir de agora, você é um dos levantadores oficiais do Boi Caprichoso", disse o presidente para Arlindo Neto, que agradeceu a oportunidade.