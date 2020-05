Filho confundiu mãe em vídeo em que mulher aparece viva em saco fúnebre; não foi em Manaus

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - O vídeo que mostra uma idosa viva em um saco fúnebre não foi em Manaus. A matéria foi feita com base na entrevista dada ao Portal do Holanda pelo policial militar Moisés Arancíbia, nesta quarta-feira (6).

Veja a entrevista em que o policial afirma ser a mãe no vídeo ou abaixo:

Idosa é ensacada ainda viva após confirmação de covid-19 - 06/05/20 from TV HOLANDA on Vimeo.

Moíses confirmou que a mulher no vídeo era sua mãe, Joana Pereira dos Santos Araque, e pediu justiça pelo desespero causado por conta das imagens que circulavam pela internet.

Apesar do PM ter afirmado ser a mãe nas imagens, o Hospital Universitário Getúlio Vargas informou que o vídeo não foi feito no local, logo não se trata de Joana nas imagens. O HUGV confirmou que a mãe do policial está internada na unidade.

Veja a nota: “O HUGV nega que essa gravação tenha sido feita dentro da unidade, visto que as imagens não correspondem com nenhum local do hospital e a paciente que aparece no vídeo também não está usando a vestimenta obrigatória para todos os pacientes internados em nosso hospital.

A paciente Joana Pereira dos Santos Araque deu entrada no HUGV no dia 24 de abril, encaminhada do SPA da Alvorada. Atualmente está internada em um leito de enfermaria do HUGV, e não em uma UTI, com quadro estável, sem ter apresentado nenhuma intercorrência recente que justificasse qualquer deslocamento. Um dos familiares esteve na unidade hoje pela manhã, conversou com a paciente e confirmou seu estado de saúde”.

O Portal do Holanda reafirma seu compromisso em levar informações verídicas aos leitores e lamenta a confusão.