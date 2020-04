Filha consegue enterrar pai uma semana após corpo ser trocado e 'sumir' de hospital em Manaus

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - A dona de casa Crizantena do Nascimento Lemos, 42, que teve o corpo do pai, Zeferino Viana de Lemos, 69, trocado no Hospital 28 de Agosto, finalmente conseguiu enterrar o corpo do idoso.

Segundo Crizantena, seu pai foi internado no dia 6 de abril com febre e falta de ar, no Hospital 28 de Agosto, desde então ele só teria piorado e morreu na última sexta-feira (24). Ainda segundo ela, ele teria testado negativo para a covid-19 ao entrar no local, mas na certidão de óbito consta que ele morreu devido a doença.

A mulher contou ainda que funcionários teriam se recusado a procurar o corpo do pai dela e que teria falado para ela olha no contêiner frigorífico do hospital. O Corpo de Zeferino foi encontrado apenas na quarta-feira (29), dois dias após Crizantena denunciar o caso ao Portal do Holanda.

O corpo já estava no contêiner frigorífico localizado no cemitério Tarumã, o que a mulher classificou como falta de respeito e descaso.