Feiras volantes retomam atividades em Manaus neste sábado

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - A população vai contar novamente com as feiras livres itinerantes a partir deste sábado (20). Cumprindo medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus com feirantes e clientes, as feiras volantes que funcionam durante a semana, em ruas e bairros diferentes, retomam as suas atividades seguindo regras de higiene e distanciamento social, determinadas pela Prefeitura de Manaus.

A primeira feira volante a retornar será a que se instala aos sábados, na rua J. Carlos Antony, bairro da Cachoeirinha, quando 69 barracas estarão funcionando a partir das 6h.

Na entrada e no meio das feiras haverá uma mesa onde será disponibilizado álcool em gel para os clientes e cada barraca também terá que oferecer o produto.

O uso de máscara é obrigatório para feirantes e clientes, conforme decreto n° 4.821, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 11 de maio. Os feirantes também já estão orientados a ordenar seus clientes em filas com espaçamento mínimo de 1,5 metro de uma pessoa para outra, a fim de evitar aglomerações.

As mesas de barracas de comida só poderão ter duas pessoas sentadas por vez ou no máximo quatro pessoas, se forem de uma mesma família. Também não será permitido juntar as mesas, que estarão dispostas a 2 metros de distância uma da outra. Aos vendedores de barracas de comida, é exigido o uso da máscara, protetor facial, touca e luvas descartáveis.

Aos domingos e segundas-feiras, as feiras não funcionam, devendo retornar às terças-feiras, seguindo o calendário e endereços abaixo:

Feiras volantes

Terça-feira - rua Cel. Salgado, bairro de Aparecida - 116 barracas

Quarta-feira - rua Barcelos, Centro - 32 barracas e praça do Caranguejo, conjunto Eldorado - 17 barracas

Quinta-feira- avenida Constantinopla, conjunto Campos Elíseos - 46 barracas e rua Apurinã, Praça 14 - 16 barracas

Sexta-feira - avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, Centro - 19 barracas

Sábado - rua J. Carlos Antony, Cachoeirinha - 69 barracas