Feira de produtos regionais volta a ser realizada na Cidade Nova

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/Am - A Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) volta a ser realizada no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, neste sábado (4). O Centro de Convivência está localizado na rua Gandú, nº 119, Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O espaço funcionará todos os sábados, das 5h às 12h, e contará com produtos vendidos diretamente por produtores rurais. Na lista de itens a serem comercializados, consta: hortifrutis, pescados, artesanatos, café regional e outros produtos com preços acessíveis e de qualidade. Os alimentos são oriundos da agricultura familiar dos municípios de Autazes, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Manaus.

A expectativa de público neste retorno da feira, segundo a organização da ADS, é de ao menos 1.500 visitantes por edição. O espaço da feira é de 800m² e contará com a instalação de oito tendas 10×10.

Feira de ‘cara’ nova - Em todas as edições das Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), do Governo do Amazonas, estarão sendo cumpridas todas as normas de segurança estabelecidas para a prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19), incluindo a fiscalização do distanciamento social para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, aferição de temperatura corporal e a higienização do calçado do público.

Durante as compras, não será permitido degustar e nem tocar nos produtos. Todo manuseio dos alimentos será feito com o apoio do feirante.

O presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, afirma que a Agência está preparada para atender da melhor forma todos os clientes. “Toda nossa equipe estará atenta aos cuidados de higiene e sanitização dos ambientes. Vamos distribuir totens de álcool em gel 70% para os clientes e todos os feirantes e técnicos estarão equipados com máscaras, protetor facial e demais equipamentos de proteção”, explicou o titular da pasta.

Outras feiras – Além da feira do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, a ADS conta com outros espaços que funcionam de terça a sábado, nos seguintes endereços:

– Sumaúma Park Shopping (às terças e quintas, das 16h às 20h)

– Manaus Plaza Shopping (às terças e quintas, das 15h às 19h)

– Shopping Ponta Negra (às quartas e sextas, das 15h às 19h)

– Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus / Cassam (aos sábados, das 5h às 12h)

– Comando Geral da Polícia Militar (aos sábados, das 5h às 12h)