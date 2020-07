Fechamento de empresas do Amazonas requer recursos do governo, diz deputado

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca (CICZF-Aleam), o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) fez um apelo nesta segunda-feira, 20, para que o Governo do Amazonas apresente, de forma urgente, ações de socorro à economia do Estado e que aporte recursos para ajudar pequenos empresários e diversos segmentos envolvidos na cadeia econômica local.

A súplica do parlamentar se baseia nos dados divulgados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) que registraram o fechamento de 1.349 empresas entre janeiro e junho deste ano, devido à crise do novo coronavírus (covid-19) no Estado.

“Os números são preocupantes, a gente já vem alertando há alguns meses que o Estado precisa socorrer a economia e principalmente os pequenos e microempresários, autônomos e profissionais liberais. É necessário que a Afeam aporte mais recursos, R$ 90 milhões ainda é pouco, e o governo precisa devolver os R$ 300 milhões da agência de fomento que foram pegos para pagar o décimo terceiro salário em 2019. Esse dinheiro está fazendo falta para incentivar a retomada da economia”, explicou Barreto.

O deputado relembrou a Audiência Pública virtual, no último dia 18 de junho, que reuniu órgãos e entidades do comércio para debater ações de socorro à economia do Estado. Na ocasião, os atores da cadeia econômica do Estado clamaram por apoio financeiro por parte do Executivo para sobreviver no cenário pós-pandemia.