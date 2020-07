Fapeam divulga resultado do Centelha Amazonas nesta sexta-feira em Manaus

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulga nesta sexta-feira (17/7), às 10h, durante live transmitida no canal do Youtube da instituição, o resultado final com os 28 projetos de inovação aprovados no Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Programa Centelha Amazonas). Cada projeto pode receber até R$ 65 mil.

O recurso financeiro é oriundo de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), sendo destinado a transformar ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do Estado do Amazonas.

Lançando em 2019, no Amazonas, o Programa Centelha recebeu a inscrição de 964 ideias inovadoras, de 35 municípios do Amazonas. O Programa foi dividido em três fases: Ideia Inovadora, Projeto de Empreendimento e Projeto de Fomento.