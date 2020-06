Famílias Sateré-Mawé recebem alimentos arrecadados por Boi Bumbá Caprichoso

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

No último sábado (06), o presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato, autorizou a doação de cestas básicas para famílias indígenas Sateré-Mawé, que residem na área urbana de Parintins, como resultado da “Festa do Povo Caprichoso” realizada no dia 1º de maio de maneira virtual.

A entrega dos alimentos acompanha um cronograma organizado pela Diretoria e Conselho de Arte. Com isso, já foi possível encaminhar ajuda a todos os segmentos do bumbá, auxiliando artistas, músicos, e demais colaboradores. Os mantimentos destinados ao povo sateré-mawé foram repassados ao líder do clã Sateré - Ut e membro da rede solidária dos povos indígenas, Josias Sateré, na sede da Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pascale.

Dificuldades das famílias

Josias Sateré explica que as mais de duzentas famílias sateré-mawé que vivem em área urbana relatam dificuldades de sobrevivência, incluindo ter que conviver com a fome.

Jender enalteceu o papel fundamental do torcedor, que além de acompanhar o evento pela internet, ajudou com a doação dos alimentos.

Nesta semana, o Boi Caprichoso dará continuidade ao cronograma de doações, dessa vez com a entrega de insumos aos hospitais de Parintins (Padre Colombo e Jofre Cohen). Ao todo, são dez mil pares de luvas, máscaras de proteção individual e cestas básicas destinadas às unidades de saúde.