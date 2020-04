Famílias do Amazonas poderão receber auxílio de campanha online; veja como ajudar

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM - Devidamente identificadas por organizações sociais atuantes no estado, famílias do Amazonas em vulnerabilidade social poderão ser beneficiadas com cestas básicas destinadas pela campanha online do Fundo Um Por Todos e Todos Contra a COVID-19, lançada na última quinta-feira (16). A campanha nasceu da preocupação com o acesso a alimentos e a outros recursos básicos para brasileiros em Rondônia, Mato Grosso e Amazonas por força das atuais medidas de distanciamento social em prevenção à Covid-19, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Fundo é formado por uma rede conectando doadores (pessoas físicas e jurídicas) a Organizações Sociais na linha de frente de apoio às famílias que mais necessitam receber alimentos e outros tipos de auxílio em função dos impactos socioeconômicos da atual pandemia. Todos os interessados em se juntar à iniciativa poderão realizar doações online, por meio do site da campanha.