Famílias conseguem acesso à tarifa social e vão pagar menos na conta de luz em Manaus

Manaus/AM - A Comissão de Defesa do Consumidor (Comdec), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), esteve na última sexta feira (17), na comunidade R3, localização no bairro Lago Azul, Zona Norte, em mais uma iniciativa de negociação e parcelamento das contas de energia elétrica, junto a concessionária Amazonas Energia. Ao todo, mais de cem pessoas tiraram dúvidas, parcelaram contas e se cadastraram para obter descontos, por meio do benefício da Tarifa Social, que é destinado a famílias de baixa renda.

A medida tem o apoio do presidente da Comdec, vereador André Luiz, para regularização do fornecimento de energia do local, cujos moradores já possuem o título definitivo da terra.

“Isso é fundamental para garantir aos moradores legalidade e a possibilidade do parcelamento de débitos com a concessionária. Estamos sempre encontrando meios de melhorar a vida do cidadão e, com as famílias da R3, não poderia ser diferente”, destacou André Luiz.

Entre os beneficiários da ação estava a dona de casa Diolinda Menezes, 27, que teve a oportunidade de parcelar as contas.

“Era uma dívida que se arrastava por muito tempo e, essa ajuda do vereador André Luiz, por meio do trabalho da Comdec, me deu condições de conseguir um preço justo, que eu posso pagar”, disse Diolinda.

O autônomo Marquiney Barbosa, 47, também conseguiu o parcelamento das dívidas, com a comodidade de ser atendido no próprio bairro.

“Foi como uma ação itinerante, que atendeu a todos nós. Saio satisfeito com o atendimento”, sintetizou.

Casa a casa

Para os moradores não cadastrados, a Comdec e a Amazonas Energia fazem visita porta a porta, com a presença de um colaborador da concessionária. Na ocasião é feita a medição do gasto de energia elétrica e averiguado um valor mais justo para as contas.

Ainda na avaliação do vereador André Luiz, a visita casa a casa colabora para que os moradores com menos condições possam se beneficiar da Tarifa Social.

“Por isso, a importância de constatar as dificuldades dos moradores. Essa leitura do consumo vai evitar que as contas venham com disparidades nos valores de consumo, e facilita a obtenção desse benefício”, destacou o parlamentar.

Recorde

As negociações das contas de energia elétrica compõem o maior número de atendimentos da Comdec. Em média, são mais de 20 por semana.

“Por isso, estamos sempre a postos para resolver esses problemas. Na maior parte dos casos, o consumidor acaba prejudicado e paga uma conta de um gasto que não fez. O consumidor precisa procurar a comissão, como os moradores do Lago Azul fizeram, e registrar reclamação”, orientou André Luiz.

Contatos

Nesse momento de isolamento social, as reclamações sobre contas de energia elétrica podem ser registradas pelos canais de comunicação da Comdec, pelo email: comdec@cmm.am.gov.br ou via whatsapp, no “Comdec Denuncias”, pelo número (92) 99263 – 3587.