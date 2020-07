Famílias afetadas por incêndio em estância recebem assistência em Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou nesta terça-feira, 28/7, uma vistoria na estância de alvenaria atingida por um incêndio, ocorrido na noite da última segunda-feira, 27, na rua São Domingos, no bairro São Jorge, zona Centro-Oeste. Na ocasião, também foi efetuado o atendimento socioeconômico com as três famílias que moravam no local e tiveram perda total, devido ao sinistro.

A visita foi realizada pela equipe técnica da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, juntamente com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que prestou o atendimento socioeconômico às três famílias que moravam na estância, sendo duas de haitianos e uma de venezuelanos. Todos receberão o benefício do auxílio-aluguel.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, durante a visita técnica foi avaliada a parte estrutural da estância atingida pelo fogo. “A princípio, foi verificado na estrutura dos imóveis fissuras, trincas e rachaduras sem risco de desabamento, porém a Defesa Civil fará uma nova vistoria nos próximos dois dias no local”, informa Belém.