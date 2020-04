Corpos de mortos comuns se misturam com suspeitos de covid-19 no Hospital 28 de Agosto

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Familiares de pessoas que morreram no Hospital 28 de Agosto denunciaram uma confusão, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), após diversos corpos terem sido colocados sem nenhuma identificação em contêineres frigoríficos.

Segundo denúncia, alguns familiares se revoltaram porque não achavam os corpos de seus entes queridos. José Nunes, 85, que deu entrada na sexta-feira passada com gripe, febre, falta de ar e faleceu na terça-feira (21) de tarde;

A dona de casa Fátima Regina , 43, foi uma das que não conseguia achar o corpo do pai José Nunes, 85, que deu entrada na sexta-feira (17) passada com gripe, febre, falta de ar e faleceu na terça-feira (21) de tarde.

"A confusão acontece por irresponsabilidade do hospital. O corpo do meu pai não pode ser levado pela funerária porque os corpos estão sendo identificado por um pedaço de papel e colocado em cima do defunto. Eles levam o corpo para o frigorífico e o papel acabou molhando, deixando os corpos sem identificação", comentou.

De acordo com ela, devido a essa falta de identificação os corpos não podem ser liberados. "A gente fica desesperada, porque estamos desde cedo nessa luta. A gente não pode nem entrar nos frigoríficos para reconhecer os corpo. Uma falta de respeito", finalizou.