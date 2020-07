Faculdade do Senac abre novas vagas para cursos de graduação em Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Faculdade de Tecnologia do Senac Amazonas está com inscrições abertas para o edital de vagas remanescentes em cursos presenciais de graduação tecnológica em Estética e Cosmética e no de Gastronomia. A inscrição é gratuita e deve ser feita na unidade de ensino na Rua 10 de Julho, n. 11, no Centro, entre os dias 31 de julho e 21 de agosto. Os aprovados no processo seletivo terão desconto de até 50% no valor da mensalidade.

O edital é destinado para Transferência Externa e Portador de Diploma para ingresso nos cursos de graduação da Fatese. Os participantes, obrigatoriamente, devem ser alunos vinculados a cursos de graduação de outras instituições superiores de ensino, devidamente reconhecidos pelos órgãos oficiais brasileiros e Portadores de Diploma de nível superior, devidamente reconhecidos.

O processo de seleção consistirá na análise curricular e documental, que visa estabelecer os aproveitamentos de estudos, apontar os componentes curriculares de adaptações a serem cursados e a identificação do período do curso em que o candidatos será classificado.

De acordo com o edital, é vedada a inscrição de candidatos nas seguintes situações e/ou condições: matrícula cancelada; matriculados em cursos sequenciais; candidato estrangeiro que não esteja com a situação de permanência regularizada no Brasil.

Resultados

A publicação dos resultados será disponibilizada, entre os dias 7 e 24 de agosto, pelos canais de comunicação oficiais da Faculdade Senac Amazonas (site www.senac.br/faculdade/vestibular) e no setor de atendimento da unidade de ensino. A classificação obtida só é válida para matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção.