Fabian reúne com gestores e implementa projeto para 440 mil alunos no Amazonas

Manaus/AM - O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Luis Fabian, se reuniu durante a semana com gestores de escolas na rede estadual para traçar medidas e implementar projetos em benefício aos mais de 440 mil alunos. Luis Fabian usou as redes sociais do Facebook nesta quinta-feira, 17, para compartilhar a reunião que traçou as metas para a educação na capital amazonense.

Durante a semana, o secretário se reuniu com os 234 gestores das escolas de Manaus. “Mesmo depois de anos trabalhando com educação, ainda me sinto motivado e empolgado nesses encontros”, ressaltou o secretário.

Luis Fabian ressaltou que foi de grande valia conversar com quem está na ponta e tem tanta responsabilidade com o desenvolvimento educacional dos alunos. “Nosso compromisso é com a educação, atingir metas pedagógicas e melhorar nossos índices”, completou o titular da educação no Amazonas.

O secretário disse, ainda, que para melhorar o fazer pedagógico nas escolas vai ser desenvolvido um trabalho para que a maior preocupação dos gestores seja sempre os resultados positivos no processo de ensino aprendizagem.

“Vamos focar, prioritariamente, na qualidade da educação que estamos dando aos nossos estudantes. É isso que vai efetivamente impactar na vida e no futuro dos nossos 440 mil alunos”, completou o Luis Fabian.