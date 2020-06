Expostos na internet, alunos da Ufam são acusados de fraudar cotas raciais

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Em meio ao movimento antirracista, surgiu no Twitter perfis em que expõem fraudadores de cotas raciais em universidades públicas do Brasil, incluindo a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Internautas publicaram fotos com os dados dos alunos que teriam fraudado o sistema para conseguirem ser aprovados na Ufam.

Em meio a repercussão, a Ufam se manifestou em nota afirmando que tem ciência das denúncias e todas estão sendo apuradas pela instituição. Além de ressaltar que caso seja comprovado a fraude, o aluno terá a matrícula cancelada.

“Vale ressaltar que a universidade parte do pressuposto legal de validade da autodeclaração, quando o candidato assume toda a responsabilidade pela declaração prestada quando da inscrição no Processo Seletivo e no ato da Matrícula Institucional. Dessa forma, havendo incongruência na declaração, ele pode e terá sua matrícula cancelada. Por fim, reiteramos o compromisso da Universidade Federal do Amazonas com a legalidade e a moralidade e quaisquer denúncias devem ser formalizadas para que as medidas cabíveis sejam aplicadas”, diz um trecho da nota.