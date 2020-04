Exército confirma morte de tenente-coronel por coronavírus no Amazonas

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - A 2ª Brigada de Infantaria de Selva, do Comando Militar da Amazônia (CMA), confirmou a morte do tenente-coronel, Péricles Ferreira de Lima, na última terça-feira (7), sendo a primeira vítima do Exército no Amazonas por Covid-19. O militar estava internado no Hospital Delphina Aziz desde o dia 27 de março.

“Veio a falecer em decorrência de evolução indesejável de seu quadro clínico e complicações respiratórias causadas pelo novo coronavírus, sendo a primeira vítima fatal da Brigada Ararigbóia fruto da Pandemia do COVID-19”, disse o Exército em nota.

O tenente-coronel era natural da cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, nascido no dia 1º de agosto de 1978 e formou-se na Academia das Agulhas Negras (Aman) em 1996. Péricles servia na 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que fica em São Gabriel da Cachoeira, desde novembro de 2018.

O tenente estava com 46 anos e deixou esposa e dois filhos.

"Neste momento de consternação e pesar, solicita-se que seja concedido o respeito ao luto da família do oficial, ressaltando que todo o apoio psicológico e espiritual vem sendo dado aos seus familiares e as providências quanto ao possível velório e sepultamento também estão sendo tomadas, seguindo os desejos da família e as orientações das autoridades sanitárias competentes, as quais serão divulgadas oportunamente", garantiu o Exército em nota.