Ex-secretário da SSP, coronel Amadeu fala sobre exigência de presos em rebelião

O coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiu uma nota sobre a exigências de presos durante a rebelião na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), neste sábado (2).

“Na manhã deste sábado dia 02/05/2020, acordamos com a notícia que o Presídio do Puraquequara estava sofrendo uma rebelião. Em um vídeo que circula em diversas redes sociais, agentes penitenciários feitos de reféns, solicitavam a presença de algumas autoridades e pessoas (Dr. Valois, Eu – Cel. Amadeu, Dr. Epitácio de Almeida) para ajudar na negociação da crise.

Vou falar por mim: 1. Sou Coronel da Polícia Militar do Amazonas há 31 anos, possuo curso de “Negociação de Crise” pela Polícia Militar de São Paulo, e já participei de várias negociações ao longo de minha carreira; 2. Quando fui Secretário de Segurança no último governo Amazonino Mendes, sempre tratamos o assunto “sistema prisional” com muito respeito e legalidade aos direitos humanos, equilíbrio e rigidez na defessa da sociedade, mas sempre atentos que era um problema dos mais sensíveis; 3. Neste curto período, retiramos 147 armas de fogo dos presídios nas inúmeras revistas feitas nas diversas unidades prisionais e ZERO rebeliões no Estado Amazonas; 4. Qualquer ilação contrária ao aqui dito e politização deste grave evento, é atitude irresponsável e mal intencionada, e as providências jurídicas serão tomadas”, disse.