Evento online sobre transparência na pandemia tem participação de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus participou de entrevista on-line com o Instituto de Governo Aberto (IGA) na tarde de terça-feira, dia 11, para falar sobre os avanços na transparência de dados relacionados à covid-19 na capital amazonense. Durante a conversa, foram explorados tópicos como cenário atual, enfrentamento à doença no dia a dia e as perspectivas para o futuro.

Manaus foi escolhida para a entrevista por conta do rápido avanço nas avaliações feitas pela organização não governamental Transparência Internacional. Na primeira análise, em maio, o município ficou em 21° lugar entre as 27 capitais do País, com 31,6 pontos dos 100 possíveis. Já na segunda avaliação, em junho, saltou 63 pontos, chegando a 94,9, garantindo o segundo lugar entre as capitais. Na terceira, em julho, os pontos se mantiveram os mesmos.

O controlador-geral do município, Arnaldo Flores, apresentou os dados das avaliações feitas pela Transparência Internacional. “Trabalhamos no que precisava ser melhorado e, já no segundo, conseguimos colocar Manaus entre as capitais mais bem avaliadas. Isso é resultado da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que prima pela transparência”, destacou.

Arnaldo pontuou, ainda, a implementação do hotsite https://covid19.manaus.am.gov.br que possui uma aba dedicada à transparência de contratos de empenho, doações de itens diversos, doações em conta e ouvidoria. Para ele, a criação do projeto é resultado da força de vontade aliada a profissionais com conhecimento técnico dentro da prefeitura.

Intermediaram a entrevista duas co-fundadoras do IGA, sendo elas a gestora de políticas públicas Laila Bellix e a advogada Vanessa Menegueti, que já fizeram contato também com representantes dos Estados do Espírito Santo e de Alagoas. “Escolhemos Manaus pelo trabalho e pela história diante da pandemia. O instituto está à disposição para apoio e colaboração em projetos de transparência”, disse Laila, destacando que o material captado na entrevista será sistematizado e publicado no site da Open Knowledge Brasil, Organização da Sociedade Civil, que busca tornar a relação entre governo e sociedade mais próxima e transparente.