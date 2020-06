Estudo aponta que Governo do Amazonas evitou 1,3 mil mortes e 123 mil infectados por Covid-19

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - Um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos, da Universidade Federal do Amazonas (Nepam/Ufam), apontou que o Decreto nº 42.087/2020, do Governo do Amazonas, evitou que pelo menos 123 mil pessoas fossem contaminadas pelo novo coronavírus no Estado e que 1,3 mil morressem vítimas da Covid-19, entre os meses de abril e maio de 2020.

O decreto foi assinado no dia 19 de março, pelo governador Wilson Lima (PSC), a partir da orientação de um comitê formado especificamente para tratar de questões da pandemia, composto por representantes de órgãos ligados à saúde, como a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS), entre outros.

Nele, ficou determinada, em função da pandemia, a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino (em todos os municípios), das atividades em academias de ginástica e/ou similares, e do transporte fluvial de passageiros em embarcações, à exceção dos casos de urgência e emergência. O decreto continua vigente.

O estudo teve repercussão no Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão, na última semana. Segundo o prof.dr. Renan Albuquerque, a pesquisa focou no transporte fluvial de passageiros e teve como base a estimativa de que uma pessoa pode transmitir o vírus para até outras quatro, conforme a taxa de contágio médio.

Além disso, a pesquisa também considerou 1% da taxa de mortalidade mundial, para chegar à projeção de óbitos que ocorreriam, caso o transporte fluvial estivesse liberado. “É essencial evitar a abertura de portos e hidrovias (nesse momento), pois pode aumentar o contágio (no interior)”, destacou o pesquisador.