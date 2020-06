Estudo aponta que Manaus será primeira cidade do Brasil a vencer a Covid-19

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Um estudo realizado pela ODS Atlas Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), aponta que Manaus pode ser a primeira cidade do país a controlar o novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a décima edição do boletim, a queda no número de mortes antes da queda no número de casos, indica que a cidade pode estar indo para a última fase da pandemia. O estudo aponta que o achatamento na curva de óbitos pode chegar próximo de zero até a próxima quarta-feira, 17 de junho, além da queda de forma lenta no número de casos.

Ainda de acordo com o estudo, a transmissão do vírus vai perder velocidade, a menos que outras mutações do vírus surjam ou que as pessoas já “curadas”, sejam reinventadas, possibilidade que já vem sendo estudada em todo o mundo.