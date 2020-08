Estudantes do Cetam têm recepção em centros de convivência de Manaus

Manaus/AM - Seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) recepcionaram hoje (10/08) mais de 1,7 mil alunos de cursos de qualificação profissional ofertados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A retomada das atividades presenciais está ocorrendo de forma segura e gradual para evitar que casos de covid-19 voltem a ser registrados.

Nesta Etapa 1 de retorno às aulas, todos os protocolos de proteção e prevenção à doença estão sendo seguidos. Servidores, instrutores e alunos deverão usar máscaras e higienizar as mãos com água, sabão e álcool em gel antes de entrar em sala de aula.

Solange Mesquita, coordenadora pedagógica da unidade do Cetam que funciona no CECF Maria de Miranda Leão, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus, explicou que algumas turmas tiveram que ser divididas e terão aulas em dias alternados para evitar aglomeração. "Estamos obedecendo às normas de higiene e distanciamento”.

Os CECFs cujas aulas iniciaram nesta segunda-feira (10/08), nos turnos da manhã, tarde e noite, são: Padre Pedro Vignola (bairro Cidade Nova); Teonízia Lobo (Amazonino Mendes); André Araújo (Raiz): 31 de Março (Japiim); Magdalena Arce Daou (Santo Antônio); e Maria de Miranda Leão (Alvorada).

A data de retorno das atividades no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) de Aparecida e no Centro Cultural Aníbal Beça ainda está em aberto. O início da Etapa II, com a retomada de mais cursos, ainda será definido.