Estudantes de Manaus fazem intercâmbio online com outras cidades

Manaus/AM - Em tempo de isolamento social, o estudante do ensino fundamental e morador do ramal do Brasileirinho de Manaus, Ruan Victor Campos, de 11 anos, teve a oportunidade de, pela primeira vez e por uma tela de um celular, conhecer e trocar conhecimentos com uma pessoa de fora do Estado. Assim como ele, outros 65 alunos municipais têm essa experiência assegurada pelo “Intercâmbio Cultural On-line”, promovido pela Prefeitura de Manaus.

O projeto de intercâmbio é baseado nas ações do instituto Recriar e atende estudantes do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Professor Doutor José Aldemir de Oliveira, no ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial 2, zona Leste, e da escola municipal José Sobreira do Nascimento, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona ribeirinha de Manaus. De forma on-line, os alunos de Manaus trocam realidades, costumes e tradições, com os estudantes das escolas de Niterói (RJ) e de Osório (RS).

Segundo a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, o intuito do intercâmbio é promover a cultura local e fazer com que os alunos da rede municipal conheçam as diferenças regionais entre as cidades do Brasil. “É importante para esses estudantes ter conexão com outras localidades do País, pois isso dá a eles a oportunidade de começar a formar a bagagem cultural deles. É algo que acrescenta muito na educação e que vai ao encontro do que o prefeito Arthur Virgílio Neto nos orienta”, disse a secretária.

Ruan é aluno do 6° ano, do Cime José Aldemir, e morador do quilômetro três do ramal do Brasileirinho. Ele se mostrou empolgado com as videoconferências. “Com essa pandemia, estamos isolados, então eu não tenho com quem conversar, além da minha família. Estou ansioso para os próximos encontros, pois conheço outras pessoas, como elas falam e como é na cidade delas”, destacou o estudante.