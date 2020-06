Estrutura de concreto de caixa d'água desaba e atinge muro de residência em Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Uma estrutura de concreto, que sustenta duas caixas d’agua (com capacidade de 5mil litros cada), cedeu juntamente com um muro de uma residência, na tarde desta segunda-feira (01), no conjunto Santos Dumont, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM), as caixas d’agua pertencem a um posto de lava-jato.

Não houve registro de vitimas, apenas danos materiais. Duas equipes do CBMAM estiveram no local esvaziando as caixas d’agua para diminuir o peso como prevenção a maiores danos. A Defesa Civil também foi acionada pois a família prejudicada não poderá adentrar o imóvel pois, a estrutura estão comprometidas.