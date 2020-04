'Estaria viva se tivesse socorro', diz filha de mulher que morreu na porta de hospital em Manaus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Amalia Brandão Ribeiro, 53, morreu nesta quarta-feira (22), após familiares implorarem por socorro no Hospital de Retaguarda Nilton Lins e funcinários demorarem a atender a vítima.

Em entrevista concedida ao Portal do Holanda, Paula, filha da vítima, conta detalhes sobre o ocorrido. Segundo ela a mãe estava desde a manhâ de quarta-feira com falta de ar e os filhos ligavam para o Samu, mas eram aconselhados a ficarem em casa. No fim da tarde, Amalia teria piorado e os filhos a levaram de uber até o hospital, porém ao chegarem no hospital, o atendimento foi negado. Os profissionais teriam alegado que a mulher só poderia dar entrada na unidade de saúde se tivesse sido transferida de outro hospital.

Ainda segundo a filha, o laudo da morte de Amalia ainda não foi liberado, o que impede o sepultamento.

Paula conclui que a mãe morreu na porta do hospital por negligência médica. Profissionais da saúde teriam fechado a porta do local e os filhos teriam brigado para conseguir atendimento, até que a vítima deu seu último suspiro ainda dentro do carro e então profissionais a pegaram para tentar a reanimação. "Ela estaria viva, se tivesse socorro naquele momento", disse Paula.

A Susam, por meio de nota, nega que tenha havido negligência médica e que a mulher teria morrido antes de chegar no hospital.



Foto: Portal do Holanda / Jander Robson