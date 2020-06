Estação de tratamento de esgoto no Educandos conclui 67% das obras

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), alcançou 67% da execução das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que está sendo construída no bairro de Educandos, zona Sul da capital amazonense. A ETE faz parte de um Sistema de Esgotamento Sanitário implantado pela terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

O Sistema de Esgotamento Sanitário construído pelo Prosamim contempla a construção de seis estações elevatórias de esgoto e 24 quilômetros de redes de coleta, distribuídas nos bairros do Centro, Aparecida, Glória, Santo Antônio, São Raimundo e Presidente Vargas.

A ETE que está sendo construída às margens da bacia do Educandos será responsável por realizar o tratamento do esgoto das residências das zonas Sul e Oeste, beneficiando diretamente mais de 130 mil pessoas com coleta e tratamento de esgoto.

As redes de esgoto serão as responsáveis por coletar o esgoto das residências e destinar esses efluentes às seis estações elevatórias, que farão o envio desse esgoto até a ETE que está sendo construída.

As redes de coleta e as estações elevatórias já tiveram suas construções concluídas e estão sendo testadas por órgãos municipais e estaduais com o intuito de atestar suas funcionalidades. Os testes fazem parte de um convênio de execução de obras de saneamento firmado entre o estado e o município.

O convênio entre município e Estado nasceu da necessidade do governo estadual fazer o repasse das obras de saneamento básico executados pelo Prosamim à administração municipal, para que posteriormente a operação do sistema seja repassada à concessionária Águas de Manaus, de acordo com o contrato de concessão.