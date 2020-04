Estação central de ônibus no Centro de Manaus é desinfectada

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - A estação de ônibus do centro da cidade, em frente à praça XV de Novembro, conhecida como praça da Matriz, começou a receber nesta segunda-feira, 13/4, higienização e desinfecção com hipoclorito de sódio, como parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19. O trabalho vem sendo realizado pela Prefeitura de Manaus em locais públicos com grande circulação de pessoas.

Além do entorno da Matriz, a desinfecção ocorre de forma simultânea no Terminal de Integração da avenida Constantino Nery (T1), também na região central, por onde circulam 94 linhas de transporte coletivo, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a ação acontece diariamente, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, e vai durar o tempo que for necessário. Mais de cinco equipes com 60 servidores atuam utilizando carros-pipas, vassouras elétricas para limpeza das vias, das calçadas, meio-fio e bancos.

“Já realizamos esse serviço em diversos locais, como Unidades Básicas de Saúde, pontos de ônibus e terminais de passageiros, e vamos seguir, diariamente, cooperando para o combate à pandemia desse vírus em Manaus”, destacou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, acrescentando que a prefeitura está mapeando outras regiões consideradas propícias para a disseminação do novo coronavírus.

Além da Seminf e IMMU, a ação é realizada em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e Limpeza Urbana (Semulsp) e a empresa concessionária Águas de Manaus.