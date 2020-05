Manaus recebe 1º lote de caixões importados e se prepara para 4 mil sepultamentos em maio

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Os primeiros 285 caixões importados para atender ao alto número de mortes por coronavírus já chegaram a Manaus entre a quinta e sexta-feira (1º), informou a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif).

As urnas funerárias foram transportadas em barcas que saíram de Santarém, no Pará. Espera-se para o domingo (3) mais duas balsas contendo 300 caixões, vindos de Porto Velho, Rondônia. Na terça-feira, mais 400 urnas funerárias são esperadas. Até o fim de maio, serão adquiridos 3.880 novos caixões.

No Amazonas, a estimativa é de que 4 mil pessoas sejam enterradas em maio.

As encomendas são parte de um plano de contingência da Abredif para conseguir enterrar os mortos na cidade após não receber resposta do Governo Federal sobre o pedido de apoio logístico, com um avião cargueiro, para as empresas fazerem entrega emergencial de caixões na capital amazonense devido ao crescente número de mortes por Covid-19.