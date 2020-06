Espécie de peixe-boi que desapareceu há 40 mil anos é descoberta por cientistas

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Uma espécie de peixe-boi, o Trichechus hesperamazonicus, que desapareceu há 40 mil anos foi identificada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Museu Estadual de Rondônia. Um fóssil foi encontrado no fim dos anos 1980 por garimpeiros, nas margens do rio Madeira, mas só depois de uma análise do material encontrado foi possível identificar a espécie.

˜Desde que os vestígios do bicho foram encontrados, os cientistas sabiam que se tratava de um peixe-boi pelas características que marcam os animais, como a série dentária contínua, explicou o biólogo e professor da UFMG, Fernando Perini, em entrevista a Folha de São Paulo.

Os pesquisadores acreditam que as mudanças climáticas podem ter contribuído para a extinção da espécie e as novas descobertas são importantes para entender a trajetória desses animais.