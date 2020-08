Escolas vão avisar alunos sobre quando devem voltar às aulas em Manaus

Manaus/AM - O retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública estadual de Manaus acontecerá de forma gradual a partir da próxima segunda-feira (10), com sistema de revezamento dos estudantes, para evitar aglomeração. Segundo o governo, os alunos que irão compor os blocos A e B serão informados pelos próprios gestores de suas escolas quando devem retornar para as aulas presenciais. Os primeiros a retornarem serão os estudantes do Ensino Médio e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nos próximos dias, gestores, coordenadores e professores deverão entrar em contato com os pais dos estudantes, via ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp, para informá-los sobre o grupo em que seus filhos estarão. A secretaria reforça que, caso o responsável não seja contatado por algum integrante da equipe escolar, ele deve falar diretamente com a unidade de ensino. Os números para contato estão disponíveis no site da pasta, no endereço www.educacao.am.gov.br.

De acordo com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, todas as turmas serão divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. “Às segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais, e às terças e quintas-feiras, será a vez do bloco B. Às sextas-feiras serão destinadas aos professores, para planejamento de conteúdos”, afirmou Luis Fabian.

Quando o aluno não estiver na escola, ele deverá acompanhar as transmissões do projeto “Aula em Casa”, que terá sua programação adaptada. Os conteúdos podem ser acompanhados pelos canais da TV Encontro das Águas (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) e pela Internet, por meio do YouTube, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma Saber+ e aplicativo Aula em Casa.