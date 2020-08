Escolas recebem 90 toneladas de alimentos com volta às aulas em Manaus

Manaus/AM - Mais de 90 toneladas de alimentos estão sendo distribuídas entre as 116 escolas da rede estadual que receberão os estudantes do Ensino Médio, com atividades presenciais na próxima segunda-feira (10/08). Os itens são disponibilizados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

O trabalho para garantir o abastecimento das escolas estaduais teve início na última segunda-feira (03/08), com a distribuição de frutas, proteínas, carboidratos e outros itens que garantem alimentação de qualidade a todos os estudantes.

Segundo o secretário de Estado de Educação e Desporto, Luis Fabian Barbosa, "esta é uma das inúmeras atividades que a secretaria executa para o retorno das aulas presenciais. Nosso objetivo é ter todas as unidades escolares preparadas para receber os alunos, e isso inclui também a merenda escolar, item de grande importância na vida do estudante", disse.

"À princípio, somente as escolas do Ensino Médio receberão os produtos. Estamos nos organizando para atender ainda o Ensino Fundamental. Até o dia 24 de agosto, todas as escolas estarão abastecidas”, conclui o secretário.

A volta às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem no dia 10 de agosto são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior do estado.