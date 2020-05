Escola municipal realiza vakinha para ajudar alunos em situação de risco

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - A escola municipal Waldir Garcia criou uma vaquinha virtual para arrecadar itens importantes para ajudar as famílias dos alunos da unidade em situação de risco. A unidade escolar está localizada na zona Sul da capital.

Até o momento, a iniciativa conseguiu mais de R$ 8 mil e distribuiu kits de alimentos para 62 famílias. Além disso, nesta quinta-feira (14), os estudantes também começaram a receber os kits do projeto “Hora da Merenda”, da Prefeitura de Manaus. No total, 228 famílias, sendo 50 de estudantes estrangeiros, serão beneficiadas com as ações.

A escola Waldir Garcia foi reconhecida como primeira escola da região norte a receber o prêmio de escola transformadora, além de ser a primeira a receber estrangeiros vindo de países com situações de risco, como é o caso do Haiti e da Venezuela.

Vaquinha virtual

Depois de avaliar a condição financeira de algumas famílias, a direção da escola resolveu criar a vaquinha virtual para a captação de recursos , para que essas pessoas possam ter acesso à alimentação adequada.

Para contribuir na vaquinha, pode doar no link abaixo ou entrar em contato com a unidade pelo número (92) 98842-7926. Link para doações aqui: