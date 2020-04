Equipe ligada à UEA atinge produção acima de 5 mil protetores em Manaus

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Equipamentos são doados para uso pelo pessoal de atendimento em saúde

Manaus/AM – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) atingiu, nesta quarta-feira (14/04), a produção de mais de cinco mil protetores faciais em impressoras 3D em cerca de dez dias. Os protetores faciais são distribuídos gratuitamente aos profissionais de saúde que trabalham no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Tania Ramchandani, o engenheiro mecânico e professor da EST/UEA, Aristides Rivera Torres, e o discente do curso de engenharia elétrica da UEA, Ariel Amzalak Eremita, desenvolveram o projeto e apresentaram ao reitor da UEA, Cleinaldo Costa no dia 23 de março, após a UEA se colocar à disposição das autoridades de saúde do Amazonas para contribuir nas ações de combate ao novo coronavírus.

Hoje, os protetores faciais são confeccionados por cerca de 20 pessoas, entre professores e alunos dos cursos de Engenharia, Medicina e Direito na Escola Superior de Tecnologia (EST). No total, 20 impressoras 3D funcionam em regime de 24 horas na impressão de suportes complementares à máscara.

A expectativa da equipe é produzir dez mil protetores faciais que serão doados ao Governo do Estado do Amazonas.

Para Tania, a sensação é de contribuir de forma efetiva ao combate da pandemia. “É algo indescritível, que enche de orgulho a cada um de nós da equipe. A alma do nosso trabalho são eles, sem a dedicação e a paixão investida por eles nada disso seria possível”, mostra-se orgulhosa a estudante.