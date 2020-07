Equipe da FVS reforça combate ao coronavírus em Envira

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) enviou, nesta quarta-feira (15/07), técnicos com experiência em vigilâncias epidemiológica, sanitária e laboratorial, além de médico da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) para compor a equipe da força-tarefa em Envira. O município, distante 1.207 quilômetros de Manaus, foi o último a registrar casos da covid-19 no Amazonas.

O objetivo da equipe da FVS é atuar na capacitação em serviço e no apoio técnico em relação ao protocolo de atendimento de pacientes com covid-19, além de investigação de novos casos e suporte ao diagnóstico laboratorial.

Até o momento, Envira notificou 345 casos suspeitos da covid-19, sendo 52 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Envira, o que representa 15% do total de casos notificados.

A diretora presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, reforça que os técnicos devem permanecer, no município, por tempo indeterminado. "Essa equipe irá compor com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Envira, para avaliar a situação e definir as ações em tempo hábil para evitar que a situação se agrave", explicou.